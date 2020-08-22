Fred VanVleet chucks it up at the buzzer 😳



Raptors lead 57-42 at the half. pic.twitter.com/zTWRbzj6NZ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 21, 2020

籃網似乎已經放棄繼續掙扎了！靠著全隊3人得分破20的平均火力，上季總冠軍暴龍22日以117比92痛扁籃網，搶先取得3勝0敗的聽牌優勢，這是暴龍隊史首次在季後賽系列戰取得3比0優勢，看來24日G4就可提前送籃網回家了。

其實籃網早已無心戀戰，畢竟他們在復賽前就少了厄文、杜蘭特、丁維迪、狄安卓喬丹等主力助陣，先發小前鋒喬哈里斯又在G2賽後突然因為私人因素離開奧蘭多隔離園區，陣容更加殘破不堪，會被暴龍橫掃出局，幾乎是既定的命運。

雙方打完上半場，暴龍就以57比42大幅領先，范維利特更在上半場結束槍響同時，投進不可思議的超大號三分球，再次重創籃網士氣，最後貢獻22分、5籃板與5助攻的范維利特說：「不管我投籃狀況好壞，我的自信心都是一樣的。」

除了范維利特，席亞卡也拿26分、8籃板及5助攻，伊巴卡20分、13籃板，羅瑞與鮑威爾各有11分；籃網則以取代喬哈里斯先發位置的泰勒強生23分最高，利佛特15分，看來最快G5可以歸隊的喬哈里斯，快要不用返回奧蘭多報到了。

(中時 )