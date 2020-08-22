才剛結束隔離宣告復出的爵士主控康利，22日宣告重新復出，全場投13中9，含三分球投8中7，貢獻全場最高27分，火燙手感彷彿從未離隊過，幫助爵士124比87宰翻金塊，取得2勝1敗超前優勢，後場戰力短缺的金塊看來不妙了。

先前因為趕回家中見證自己兒子誕生，康利無奈缺席季後賽首輪前兩戰，沒想到22日才剛復出，他的火力就很凶猛，搭配戈貝爾、米契爾兩大爵士主力支援，打完上半場，爵士就以59比42大幅領先，甚至打完前3節，爵士已領先32分。

「康利是個相當出色的球員，隨著球季進入季後賽，他逐漸找到節奏，這場比賽他也展現這點，」爵士總教練史奈德說，「之前能夠回家陪伴家人，對他來說相當重要，現在他回來了，我知道球員有多開心，他在這場比賽表現太精采了。」

除了康利單場7顆三分球演出，戈貝爾也替爵士貢獻24分、14籃板，米契爾20分；金塊則以約基奇15分、6助攻與5籃板表現較佳，但少了巴頓(膝傷)、蓋瑞哈里斯(臀傷)兩大後場主力，金塊看來已經找不到應有節奏，也讓爵士有機可趁！

(中時 )