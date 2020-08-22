今年氣候屢創高溫，台灣已成紅通通的「烤番薯」，除了要預防中暑外，有高血壓或心血管疾病的者，若發生胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，可能是心臟病徵兆，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，千萬不可掉以輕心，務必迅速離開高溫的環境、設法降低自身體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

心臟病是國人第二號殺手 高溫炎熱也傷心臟

別再以為冬天才是心血管疾病的好發季節！其實夏季高溫炎熱也易傷心，千萬別輕忽。中華民國血脂及動脈硬化學會名譽理事葉宏一指出，因氣溫升高，人體血管擴張，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

值得一提的是，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心血管疾病的主要危險因子。

戶外至室內應先穿薄外套 避免溫差造成心血管負擔

國民健康署王英偉署長表示，在室外活動或辛苦的戶外工作者，穿著應儘量以寬鬆、透氣而顏色較淡的衣服，戴遮陽帽及太陽眼鏡並備足水。當天氣悶熱、空氣濕度大時，建議冷氣設定在26至27度，從戶外到冷氣房內最好先穿薄外套，可減緩因經常進出冷氣房，冷熱溫差較大所造成的心臟血管負擔，另外如果不開冷氣則保持室內良好通風。

生活習慣功不可沒 飲食、運動配合定期檢查是關鍵

飲食宜清淡可多選用蔬菜、水果、糙米、全穀雜糧，儘量少吃油膩或高飽和脂肪食物；烹調建議以蒸、煮、川燙代替油炸，且飯菜不宜過鹹，因食鹽過多會使血壓升高。此外，要及時補充水分，養成每天至少喝2,000㏄白開水的好習慣。

運動有紓解壓力、增進血液循環等益處，每週累積150分鐘的中度身體活動，例如快走、慢走、騎自行車等，或將運動融入和家人一起做家事、陪小孩玩的過程中，例如站著比坐著消耗卡路里高達二倍；而若在戶外運動宜在清晨或傍晚天氣較涼爽時進行，切忌避免於上午10點至下午2點烈日下運動。

根據世界衛生組織WHO統計2016年全球因酒害導致的死亡人數超過300萬人，其中就有19%死於心血管疾病，建議盡量避免飲酒，如有需要，以茶(水)代酒；而吸菸或二手菸，都會增加心臟病的風險，因此戒菸也是當務之急。

此外，應善加利用國民健康署提供40到64歲每3年一次，65歲以上每年1次的免費成人預防保健服務；已有三高者更應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

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(中時新聞網)