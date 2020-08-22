台南市警分局昨晚追捕1名男性嫌犯，越區到嘉義縣水上鄉中庄村，開槍打中嫌犯前額。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

台南市白河警分局昨晚追捕1名男性嫌犯，越區到嘉義縣水上鄉中庄村，開槍打中嫌犯前額，嘉義縣消防局獲報後有1名傷者需要救護車載送就醫，到場後將嫌犯送往嘉義榮民醫院救治。

嘉義縣消防局21日凌晨11點45分接獲台南市白河警分局員警報案，指水上鄉中義路上有1名傷者需要救護車載送就醫，救護人員到場發現1名38歲男子坐在地上、意識清楚，經檢視其前額有槍傷，立即止血包紮並送至嘉榮救治，全案由白河警分局偵辦中。

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