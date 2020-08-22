台南警深夜越區嘉義追捕 嫌犯前額中彈送醫 08:252020/08/22 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣消防局21日凌晨11點45分接獲台南市白河警分局員警報案，指水上鄉中義路上有1名傷者需要救護車載送就醫。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市警分局昨晚追捕1名男性嫌犯，越區到嘉義縣水上鄉中庄村，開槍打中嫌犯前額。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） 台南市白河警分局昨晚追捕1名男性嫌犯，越區到嘉義縣水上鄉中庄村，開槍打中嫌犯前額，嘉義縣消防局獲報後有1名傷者需要救護車載送就醫，到場後將嫌犯送往嘉義榮民醫院救治。 嘉義縣消防局21日凌晨11點45分接獲台南市白河警分局員警報案，指水上鄉中義路上有1名傷者需要救護車載送就醫，救護人員到場發現1名38歲男子坐在地上、意識清楚，經檢視其前額有槍傷，立即止血包紮並送至嘉榮救治，全案由白河警分局偵辦中。 (中時 ) #嫌犯 #前額 #警分局 #嘉義縣 #白河 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏科大碩士生失聯已8天 警消今改採「地毯式搜索」急尋 12:312020/08/21 社會 警2周開17張違停罰單 竹田發展觀光無停車場惹民怨 02:032020/08/21 寶島 清水警分局辦理社區治安會議 掌中戲接序幕 14:582020/08/21 寶島 超萌警犬來了 波麗士明天快閃台中大遠百 16:122020/08/21 生活 離岸風電大單撐腰 前七月僑外投資額 增逾一成 04:102020/08/21 財經要聞 新聞早班車》為脫罪從頭到尾都在騙 血證歷歷 警斥逆子天理難容 07:212020/08/21 政治 年輕媽媽疑想不開帶兩子女尋短 警消破門搶救 13:192020/08/21 社會 資產入帳加持 炎洲、上曜獲利衝刺 18:392020/08/21 財經 男求愛遭拒怒開霰彈槍 無辜軍人衰中彈 04:102020/08/21 地方新聞 30歲女簽收花束遭不明人士撞擊 從頭淋下黃色油漆 13:212020/08/21 社會 社會熱門新聞 索馬利蘭建交不用中華民國 蔡英文被告發外患罪 - 社會 科大生自撞砂石車2死大逆轉 新證據曝光 司機曾下車查看 - 社會 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 碩士生被毒死 嘉義豆奶攤3人判刑6月 死者父嘆：司法黑暗 - 社會 男子溺斃泡水3小時 打撈上岸嚇跑上百遊客 她驚：可能踩過屍體 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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