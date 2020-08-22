準高雄巿長陳其邁24日將走馬上任。20日陳其邁在競選總部，公布小內閣名單。對此，前高雄市民政局長曹桓榮評論，他希望這個市府是可以解決高雄市民大小事的政府，而不是淪為民進黨派系分贓和權利鬥爭的犧牲品。

陳其邁日前公布小內閣名單，20日傳出3位副手都已確定，分別是先前呼聲很高的前台北巿副巿長林欽榮、前高雄巿副巿長史哲，及經濟部技術處長羅達生。雖然可看到陳其邁做自己，但在菊系大將史哲回歸後，加上海派人馬進駐，可看出陳其邁在這2年的任期內，要先穩定陣腳，暫避其鋒。

陳其邁團隊的名單有人形容是「穩定」的名單，包括水利、社會、環保、交通、地政都是代理團隊真除；另工務、勞工、捷運、文化則待過菊巿府，雖可說是文官升遷的必然，也可說是菊系人馬重新掌權。

對於這份小內閣名單，據《自由時報》報導，曹桓榮表示，韓市府團隊這兩年在高雄的建設，讓高雄可以脫胎換骨，期望陳其邁和其所領導的內閣能以市民利益和福祉為優先，而不是淪為民進黨內派系分贓和政治鬥爭的犧牲品。

(中時新聞網)