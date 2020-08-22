周慧敏23年前因〈流言〉一曲大紅。（圖／中時資料照片）

多年來周慧敏的氣質美貌依舊。（圖／中時資料照片）

「玉女掌門人」周慧敏1986年參加香港電台主辦的業餘DJ大賽出道，如今已在演藝圈活躍37年，今(22日)凌晨她在IG分享一張23年前拍攝台灣雜誌封面的舊照，驚訝連自己都沒看過，除了她始終如一的凍齡氣質美顏引發關注，許多人也發現當年雜誌設計喜歡塞滿滿的字，不同時代的美感差異也讓人啼笑皆非。

周慧敏1992年加盟台灣福茂唱片，同年推出專輯《流言》一炮而紅，去年她登上台北小巨蛋開唱，找來搭檔林隆璇重現經典〈流言〉，讓她直呼相隔25年再登台灣舞台有種美夢成真的感覺，林隆璇則笑說第一眼看到周慧敏時以為她是花瓶，一度想要婉拒，而周慧敏唱到倒數第2首歌時不禁感動淚崩，直說：「看到這樣的畫面我很感動，以後可能不會再來了，謝謝你們的等待。」

當年因〈流言〉一曲大紅後，周慧敏在台灣人氣翻漲，也獲邀拍許多封面，昨她曬出一張自己都沒見過的雜誌封面，粉絲除了大讚：「非常美麗」、「現在更加靚靚」，也有人說：「真的太多字！從未看過封面有這麼多字！」、「除了沒印字到妳臉上，其餘頭髮、衣服的位置全都是字」。

(中時新聞網)