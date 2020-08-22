中共中央機關報《人民日報》22日報導，今年入汛以來，長江中下游地區入梅時間早、持續時間長，降雨分布廣、累計雨量大，部分地區發生較重洪澇災害。汛情發生正值早稻灌漿收穫、中稻田間管理和晚稻育秧移栽的關鍵時期。大陸全國農技推廣服務中心副主任王戈表示，從實地走訪和調研看，今年汛情區域相對集中，受災程度最深的是早稻，第一季中稻和雙季晚稻也受到不同程度影響，但由於種植面積擴大、技術保障增強等因素，今年水稻有望實現豐收。

報導稱，災害發生後，大陸農業農村部組織水稻專家組，實地調研評估災害影響，據農業農村部農情調度顯示，從目前早稻生產情況看，洪澇災害導致局部地區早稻田塊無法及時收穫，倒伏和穗發芽現象嚴重，單產會受到一定程度影響，但得益於播種面積的大幅增加，大陸早稻實現增產。

大陸國家統計局19日公布資料顯示：2020年全大陸早稻總產量2729萬噸，比2019年增加102.8萬噸，增長3.9％，扭轉了連續7年下滑的態勢。

據報導，大陸超過1000萬畝早稻種植的省分共4個，廣東、廣西兩省區受洪澇影響不大，湖南、江西兩省受災較重，受災區域以沿江沿湖地區為主。

王戈表示，近年來，隨著規模化經營主體增多，集中育秧面積不斷擴大，烘乾設備數量不斷增加。集中育秧大幅度提高了秧苗品質，提高了作物本身抵禦災害能力。目前中稻處於苗期，後期迴旋餘地大，只要後期不出現大的自然災害，單產和總產有望與去年持平。

報導分析，大陸中稻分布範圍廣泛，從南到北均有種植，主要分布在東北稻區、西南稻區和長江中下游稻區，2019年種植面積約為3.04億畝。今年災情主要集中在長江中下游地區，以湖南、湖北、安徽、江蘇4省為主，成災和絕收主要集中在沿江沿河蓄洪區，占大陸中稻面積比重不大。

晚稻生產部分，洪澇災害導致部分晚稻秧田被淹，秧苗素質偏差，苗高苗弱、返青期延長，不利於晚稻穩產高產。但王戈表示，晚稻生產存在種植面積增加、技術儲備充足等有利因素，只要田間管理措施到位，晚稻生產再獲豐收有保障。

專家表示，大陸地域寬廣、幅員遼闊，生態類型多、資源稟賦各異，災害往往是區域性的、階段性的，一個區域或一季作物受災，並不等於全年和全大陸減產。王戈認為：「只要強化災情監測預警、強化防災減災預案落實，只要應對措施到位、補救技術得當，同樣可以獲得豐收。」

(中時 )