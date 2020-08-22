看來拓荒者想要上演西區「老八傳奇」難度越來越高！前役才傳出頭號球星利拉德出現左手食指脫臼傷勢的拓荒者，22日又被《ESPN》權威記者沃洛納斯基爆料，先發大前鋒查克柯林斯將因離隊進行左腳踝修復手術，提前宣告本季報銷。

柯林斯本季運氣確實很差，他在季初就進行左肩手術，缺席大部分例行賽，好不容易趁著NBA停賽期間復健，更在復賽後宣告傷癒復出，卻跟灰熊打完附加賽，再次傳出左踝出現應力性骨折傷勢，也無奈缺席前兩場季後賽，如今更告報銷。

其實拓荒者早已面臨主力輪流宣告缺陣危機，防守悍將阿里查選擇陪伴家人，不肯參加本季復賽，替補射手胡德也因腳跟腱手術整季報銷，如今又多了柯林斯開刀缺陣，利拉德手指脫臼傷勢恢復情況不明，看來季後賽首輪只會越來越難打。

反觀湖人逐漸找回西區龍頭態勢，除了詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星表現逐漸穩定，包含波普、J.R.史密斯、庫茲馬等射手表現漸入佳境，23日的G3也有可能迎來替補後衛隆多的傷癒復出，拓荒者想要上演老八傳奇，真的需要奇蹟了。

(中時 )