2024年總統大選，國民黨將由誰出戰，已成關注焦點！國民黨內傳出有人想力拱促成新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕「侯盧配」。盧秀燕昨對此表示「謝謝！現在專心市政」。台中市議員羅廷瑋則認為，高雄市長韓國瑜滑鐵盧慘劇仍歷歷在目，侯盧沒有做好做滿，勢必成為綠營的選戰操作箭靶。他說若以黨內輩分順位來看，最有可能人選是前新北市長朱立倫。

2024年總統大選，傳出國民黨內欲促成侯友宜與盧秀燕兩名藍營大將，以「侯盧配」披掛上陣，達「排朱防韓保江」，振作國民黨低潮期。國民黨在2018年直轄市長選舉，藉由漢子、燕子、禿子，一舉帶出勝選氣勢，在韓國瑜遭罷免後，國民黨民調與人氣高的侯友宜與盧秀燕被寄予厚望。據《中評社》報導，羅廷瑋認為「侯盧配」的可能性極低，於任期未滿時角逐大選，無疑是自毀政治前途。

羅廷瑋指出，侯友宜與盧秀燕無疑是藍營檯面上的強棒，但若此牌出手時機不對，不但兩人選不上，甚至政治前途也會葬送，2024若由兩人披掛上陣，很可能就是失敗收場。他提及，朱立倫、韓國瑜兩人都曾在任期未滿時角逐大選，結果都不理想！因此，他認為，侯友宜、盧秀燕就算人氣再高，但沒有做好做滿必定成為綠營的選戰操作箭靶。

2024國民黨誰會冒出頭？羅廷瑋認為，以黨內輩分順位來看，最有可能是朱立倫，除了朱之外，再來就是看韓國瑜的影響力是否仍然存在。

(中時新聞網)