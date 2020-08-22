全家（5903）受惠基本面強勢，股價正式超車統一超（2912），21日收盤大漲10元、以280元作收，漲幅3.7％，超越統一超的收盤價271元，不僅呈現「超商老二」股價罕見打敗「超商龍頭」的景象，也再次刷新全家自2002年掛牌以來收盤價歷史新高紀錄！

超商雙雄股價長期由統一超凌駕全家之上，且維持相當的差距，但近月來雙方股價愈趨拉近，19日盤中全家一度超車統一超，20日收盤全家僅差距統一超0.5元，21日早盤全家就超越統一超，雙方收盤價差距達9元。統一超21日股價漲0.5元、收271元，漲幅0.18％。

其中一大關鍵是「疫情」因素，全家上半年不畏疫情逆勢增長，營收、獲利更創下歷年新高，表現超乎預期；但統一超因海外轉投資菲律賓7-ELEVEN受當地封城管制等影響甚鉅，上半年獲利創下四年新低。

持平來說，全家上半年合併營收409.02億元，歸屬於母公司稅後淨利8.9億元；對比統一超上半年合併營收1,245.42億元，歸屬於母公司稅後淨利50.92億元，雙方營收、獲利規模仍有相當的差距。

但外界仍高度關注兩大超商的競爭關係，加上在新冠肺炎疫情的「非常態」考驗下，全家表現趨勢向上，統一超則反向衰退，也因此容易被外界放大檢視及解讀。

總的來說，全家跟自身營運相比，無論營收、獲利都刷新歷史紀錄，表現可圈可點，也顯示近年來全家在數位轉型上的努力，逐漸看到成果；而統一超在海外轉投資因疫情受挫後，台灣市場卯足全力下重本拚促銷，也確實在營收上拚出單月正成長。

觀察近期統一超促銷活動，舉凡紙本三倍券3,000變4,000元、7-ELEVEN DAY、自有支付工具立折5％或10％等，力度之大讓同業驚嘆「前所未見」，惟促銷力度過大所犧牲的毛利，以及對門市增加的工作負荷，是否會產生其他效應，也值得關注。

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(中時新聞網)