73歲廖阿嬤，生育5名子女，因疏於運動，使體型較為肥胖，年輕時則從事勞動力工作，日前在洗澡時，發現右側「該邊」位置突然鼓起一團，雖然平躺或休息後腫塊便會自然消失，但每當久站或咳嗽打噴嚏時，又會感覺腫塊突出，令她相當緊張，擔心是不是長了「拍咪呀」，赴醫檢查，經理學檢查發現，患者腹部下壓用力時，大腿與腹部交接處，組織從下方股骨窩處由上往下突出，確診為罕見的「股疝氣」，所幸腸子、腹腔網膜等組織尚未穿過股環組織脆弱部份，免於腸子壞死的風險。

鼠蹊部疝氣分2種 股疝氣危險性高

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄表示，鼠蹊部疝氣可分為腹股溝疝氣和股疝氣，但兩者突出所經過的孔徑不同。其中，腹股溝疝氣突出位置較高、較內側；股疝氣突出於腹股溝外下側的股孔，從腹股溝外側、大腿上方突起。因股疝氣比腹股溝疝氣更容易出現絞勒的危險，故一旦診斷出股疝氣，應盡快進行修補，以免產生腸壞死等併發症。

蕭子玄提到，股疝氣常見於女性，尤其是生過好幾胎的中老年婦女，發生率僅佔所有疝氣2-3%，因股疝氣會於鼠蹊部造成疼痛，常被誤認為腹股溝疝氣，此時需要由經驗豐富的醫師藉由觀察鼓起位置，以及觸診鑑別診斷，才能避免於術中開錯孔洞，造成更大的傷害。

疝氣帶治標不治本 微創腹腔鏡手術治療助緩解症狀

當腹壁結構薄弱，進而造成缺損時，無法透過藥物改善，雖然可以利用「疝氣帶」（穿戴式輔具）緩解症狀，但此舉治標不治本，且穿戴不方便，仍需依靠外科手術根治；蕭子玄介紹，透過微創腹腔鏡手術治療，於下腹壁小傷口進入腹腔內，將突出的疝氣囊拉回至腹腔中，並於缺損處補上一塊人工網膜，術後隔天即可出院。

疝氣非男性專利 女性有4大症狀要提高警覺

不過，蕭子玄也提醒，疝氣並非男性的專利，若是多產婦、長期便秘、咳嗽不止、肥胖的女性，平時都應多喝水、多吃高纖食物預防便祕，並良好控制體重，提重物時施力要正確，才能預防發生股疝氣。

延伸閱讀：

(中時新聞網)