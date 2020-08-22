新北市坪林一處露營區16日下午發生一起溺水事件，一名從雲林北上參加聯誼會的27歲王姓男子，活動期間突然失蹤，直到6小時後才通報警消搜尋，果然在戲水區打撈到他的遺體，嚇壞當時曾與這名溺斃男子共遊的百名遊客，其中一名女遊客事後嚇得說：「我們可能踩踏過屍體，看著屍體打撈上岸，整是腦子全是畫面」。

據《TVBS新聞網》報導，死者王男16日參加宮廟聯誼，與朋友從雲林北上聯誼烤肉，接近中午時失蹤，同行友人遍尋不著，雖請業者廣播尋人，但未報案，直到傍晚才請警消協助，不料打撈上岸時已成冰冷遺體。

警消初步判斷，王姓死者泡在水中超過3小時，落水地點周遭有許多遊客戲水，友人也在一旁岸上烤肉聊天，但眾人渾然不知，長時間和死者一起泡在水中。

由於當時上百游客目睹王男遺體被打撈上岸一幕，所有人都嚇傻，一名女遊客事後在網路貼文大罵：「今天去後才知有遊客不見4、5個小時，一直廣播也不叫搜救隊，我們都知道凶多吉少，後來才叫搜救隊，就在我們大夥玩的這一區，打撈一具僵硬男屍，我們整群朋友大大受到驚嚇，與大體同遊，也可能踩踏過屍體，看著屍體打撈上岸，整是腦子全是畫面。」

該名女遊客氣的在Google留下1星評價，大罵業者「一直廣播也不叫搜救隊」、「錯過黃金救援時間」、「為什麼不一開始就報案搶救，是怕影響生意嗎？」。

(中時新聞網)