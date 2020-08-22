嘉義知名豆奶攤驚傳食物中毒 中正碩士生暴斃前吃過

嘉義豆奶攤民雄店2018年4月發生集體食品中毒事件，造成一名林姓碩士生死亡、52人就醫，嘉義地檢署依業務過失致死罪、違反食品安全衛生管理法等罪嫌起訴4人，嘉義地院21日判劉姓負責人、郭姓執行長、吳姓晚班店長3人有期徒刑6個月，均得易科罰金；另，郭姓總店負責人判無罪。

嘉義豆奶攤民雄店前年發生集體食品中毒事件，導致在4月18至22日及26日有52名顧客在吃完法式吐司，均出現發燒、噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，其中一名林姓碩士生於4 月22日凌晨前往該店食用由吳姓晚班店長所製作的法式吐司，返回宿舍亦出現嘔吐等症狀，同月24日22時30分許被發現倒臥在宿舍房間且無生命跡象。

地院認為，考量被告劉姓負責人等人，事後積極與多數被害人及林姓碩士生家屬達成和解並賠償完畢，已見彌補疏失及不幸結果之作為，豆奶攤民雄店已辦理歇業，且參酌個人家庭經濟等情狀，判3人有期徒刑6個月。

據UDN報導，林姓碩士生父親得知判決結果，直言「太輕了」，非常不利於食品安全提升。至於與對方和解，林父表示，他與妻子長期身心煎熬，聽從律師建議和解，已無權上訴，衛生局應該也不會上訴。林父嘆「司法黑暗」，小老百姓無辜無奈。

(中時新聞網)