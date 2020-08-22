自稱是台灣「八卦拳及楊氏太極拳傳人」的李明，日前邀戰大陸「格鬥狂人」徐曉冬去泰國比賽，館長陳之漢聽聞此事後，在直播影片上嗆，現在出國不易，不要捨近求遠去單挑，並表示願意出10萬出場費，邀請李明與旗下選手單挑，給他機會證明太極是否真的能打，引發網友熱議，健身操跳的再好，也別當它是武術啊！

館長在直播上表示，受疫情影響，現在出入境都要隔離14天，徐曉冬來台不易，因此建議李明，若想證明「太極拳」能打，其實台灣有很多格鬥比賽可以參加，像是拳擊賽和散打比賽，另也有許多道館能挑戰，根本不用捨近求遠！

館長也進一步邀請李明參賽，同時也大方表示，願意出錢舉辦比賽，且整個過程將會公正公開，除提供全程5機直播外，也開放媒體進場。而李明的出場費3萬元，輸了一樣能拿，打贏就能擁有20萬的獎金。

館長也說明規則，比賽將採綜合格鬥3回合制，每回合5分鐘，比賽期間不能插眼睛、打喉結、打後腦和打生殖器，但可用手肘、膝撞、下地板、降伏和打擊，而場地將選在新莊八角擂台7*7（公尺）世界標準規格的八角鐵籠，裁判也會外聘專業的第三方人士來擔任。

館長提出優渥獎金，李明打贏比賽就可拿20萬，在1回合內降伏或KO對手，就可獲得10萬元，總獎金共30萬元，並向李明喊話，只要敢出席就給10萬，絕不會讓他白來，因為他就是個笑點、笑料，可以增加瀏覽率，他就是花10萬看笑話，若他可以撐到第二回合就加碼5萬，第三回合再加碼20萬。

館長也說，他從未看過徐曉冬，也沒跟他喝過酒，但就是挺他。如果李明這次不敢應戰或是輸了，就把嘴巴塞起來，不要再說太極是能打的，也不要再挑釁李曉冬了！「麻煩你不敢比，就不要出來講」。

消息曝光後，也引起網友討論，「健身操跳的再好也別當他是武術啊」、「真的有練太極都知道,是練養身的...不是練比武的」、「開打前先說好 詠唱要五分鐘，運攻要五分鐘，聚氣要五分鐘，這樣就三十萬了，好賺」。

(中時新聞網)