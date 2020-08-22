川普政府近期加強在科技領域對陸施壓，除了制裁華為取得晶片之外，同時指控陸熱門社群影音應用程式TikTok威脅國家安全為由，要求其母公司「字節跳動」90天內出售TikTok美國業務。不過，外媒報導指出，TikTok已準備好與川普政府打司法戰，於24日控訴川普要求美企禁止與TikTok以及字節跳動交易的行政命令不符合行政程序，且不同意TikTok會造成國安威脅。

據路透社報導指出，在川普要求字節跳動90天出售TikTok後，包括微軟與甲骨文以及部分字節跳動的投資者都參與競標談判。而TikTok除了一邊進行談判之外，一名要求匿名的消息人士指出，TikTok同時計畫打司法戰挑戰川普於6日以國際緊急經濟權力法下達行政命令，剝奪TikTok在行政程序上的權利，且不同意白宮將其列為國家安全威脅。

不過，TikTok對川普的訴訟並不包括停止字節跳動出售這款熱門APP，也就是川普政府14日發布要求字節跳動90天內出售TikTok的命令。即使如此，字節跳動此一決定也顯示其將尋求司法途徑，防止交易談判中淪為賤賣。

隨著華府與北京齟齬加深，川普政府加大力道打壓陸科技業，將許多陸APP列為「不可信用」；除了TikTok之外，川普也以行政命令禁止美企與陸通訊軟體WeChat以及其母公司騰訊交易。川普先前也表示，如果美國政府能收取中間費的話，他樂見微軟收購TikTok，但也提到也有如甲骨文等其他買家也對收購TikTok有興趣。

(中時新聞網)