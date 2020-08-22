美國藥廠嬌生（Johnson＆Johnson）計劃於9月底展開旗下新冠疫苗第三階段臨床試驗，預計在全球各地徵召多達6萬名的志願受試者，而這將是迄今規模最大的晚期試驗。

嬌生證實，該公司將在美國、巴西、墨西哥、智利等疫情嚴重國家約180個地點進行最終階段試驗，目的在於確認疫苗安全性、有效性與適合劑量。美國實驗地點涵蓋28州，包括德州、加州與佛州等。

嬌生此次預計召募6萬人做為受試對象，約是其他藥廠第三階段試驗人數的兩倍。美國生技大廠Moderna、輝瑞（Pfizer） 與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）旗下疫苗日前相繼進入最終階段試驗，受試者皆約3萬人。

在嬌生晚期試驗裡，受試者將分成兩組，一組施打單劑量疫苗，另一組則給予安慰劑，試圖查明疫苗能否降低感染風險。嬌生目前已開始招募受試者。

研究人員將持續追蹤這些人逾兩年時間，但初步結果預計於今年底前便能出爐。若試驗順利並獲得美國主管機關批准，第一批疫苗最快將於明年初問世供緊急使用。

田納西州範德比大學醫學院（VUSM）的傳染病專家夏弗納（William Schaffner）指出，若有更多受試者參與，研究人員能加快評估速度，讓疫苗更快研發出來。

嬌生發言人表示：「我們第三階段試驗徵召高達6萬名受試者，並選在疫情重災區進行試驗，希望能得出可靠結果。」

嬌生近日與美國聯邦政府簽訂10億美元協議，未來將為該國生產1億劑新冠疫苗。嬌生上周亦宣布，該公司將與英國政府合作在全球展開第三階段試驗，以測試雙劑量疫苗的成效，此試驗與單劑量研究分頭並進。

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(中時新聞網)