氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，週末兩天台灣的天氣會受到「熱帶低壓」或「颱風」外圍環流的影響；下週一起台灣附近引進西南風（颱風尾），並將持續一整週，其間的天氣會受西南風及水氣變化的影響，應繼續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，該熱帶性低氣壓強度快速增強；未來轉向東北經琉球西方海面再北轉撲向韓國；美國模擬路徑則較偏東。週末兩天台灣的天氣會受到「熱帶低壓」或「颱風」外圍環流的影響；下週一起台灣附近引進颱風尾，並將持續一整週，其間的天氣會受西南風及水氣變化的影響，應繼續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今明2天「熱帶低壓」或「颱風」從台灣東側通過，各地雲量多有局部陣雨，東北部及南部的對流較強，應注意較大雨勢及「大雷雨」。

吳德榮提及，24、25日引進西南風，水氣多、天氣不穩定；迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展的機率，其他地區晴朗炎熱；26日至28日西南風增強，不穩定度提高；迎風面南部、中部的清晨及午後「強對流」發展的機率更高，應注意其所伴隨的「劇烈天氣」。

(中時 )