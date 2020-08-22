洪澇肆虐大陸長江流域，不忘環保。陸媒22日報導，「長江幹線船舶水汙染物聯合監管與服務資訊系統」日前上線試運行。大陸交通運輸部長江航務管理局局長唐冠軍指出，此舉旨在「把所有汙染物全部接收轉運到城市垃圾處理系統進行處置，推動實現長江水上『零排放』，同時對整個處置過程進行嚴格監管，確保不留漏洞，不留死角。」

大陸《經濟日報》報導，船舶水汙染物主要包括船舶運輸過程中產生的固體垃圾、生活汙水、含油汙水等。該系統包含船舶預約汙染物排放、汙染物接收單位的調度接收、城市轉運處置、監管單位的聯合監管和船舶汙染物電子聯單等功能，向長江沿線九省二市的船舶和汙染物接收轉運處置單位提供便捷的線上服務。

交通、海事、港航、住建、生態環境等監管部門則可通過該系統，對長江幹線船舶水汙染物的存量、交付轉運以及碼頭汙染物存儲量、接收單位服務品質進行即時視覺化動態監管。

系統對船舶水汙染物從接收到最後處置的全過程、全軌跡進行資料獲取留痕，可追溯、可查證，依託系統產生的大資料還可對長江幹線船舶水汙染物產生整體情況進行分析研判和預警，具有服務全智慧、監管全覆蓋、資訊全共用、資料全可視的特點。

報導指，「以前是『船在水上跑、垃圾回收自己找』，現在通過這個系統，沿江汙染物接收處置資源一目了然，船員可以事先查找最近的接收點預約，既方便又高效。」一家航運公司負責人說。該系統支援船舶垃圾、生活汙水、含油汙水、化學品洗艙水、殘油廢油等多種水汙染物上岸處置，船員只需使用手機APP或微信小程式，即可實現一鍵申請投放汙染物，極大提高了船員交付水汙染物的便利性和積極性。

報導稱，長江幹線上起四川宜賓，下至長江口，全長2808公里，常年運營的運輸船舶達11萬餘艘。近年來，長航局落實交通運輸部聯合國家發展改革委、生態環境部、住房城鄉建設部印發的《長江經濟帶船舶和港口汙染突出問題整治方案》，著力破解當前船舶水汙染物上岸處置這一監管難題。

今年以來，該系統於5月15日在長江江蘇段、中上游20個港口開展測試運行。目前系統線上註冊使用者已突破10萬，服務船舶62萬餘艘次，整體運行良好。

(中時 )