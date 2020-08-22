彰化縣篩檢出無症狀新冠確診者，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，引發爭議。對此，前藍委孫大千怒批，台灣是還活在帝制時代嗎？

彰化縣衛生局主動採檢居家檢疫者有無新冠肺炎，引爆中央和地方防疫不同調的風暴，21日彰縣衛生局長葉彥伯哽咽說，可能是中央與地方認知不同，但他百分之百挺阿中部長。

孫大千對此也在臉書痛批，這根本就是「假防疫之名，行專制之實」。行政院長蘇貞昌顯然不知道「今夕是何年」，以為台灣還在帝制時代吧！孫大千更指出幾個矛盾點：

孫大千臉書。（摘自孫大千臉書）

第一，蘇貞昌說，「就像走在馬路上大家靠右走，自己決定靠左走，就會發生事故。」問題是，沒有人可以確定靠右走一定是一條安全的路，難道不應該有人試一下，看看靠左走會不會比較好嗎？

第二，要完成防疫工作，當然要「中央地方一條心」。但是這個「一條心」並不代表中央可以忽視地方的訴求和警告，一意孤行，專斷到底。地方政府在不影響防疫政策大方向的情況下，做出彈性的處理，到底又錯在哪裡呢？

第三，要去了解整個過程有沒有照著SOP的作法，以及經費運用的情形，這是一紙公文就可以問清楚的事情，有必要大動干戈，啟動政風系統來出面調查嗎？

(中時新聞網)