天使隊本周連輸巨人3場，當家球星「神鱒」卓奧特(Mike Trout)還3度遭到飛往頭部的近身球招呼。總教練麥登(Joe Maddon)非常不滿，「真的是受夠了，這個小夥子根本就不該上場。」麥登批評的是巨人牛棚投手安德森(Shaun Anderson)。

安德森在系列賽第2戰對卓奧特投出兩次頭部近身球，卓奧特縮頭彎腰才及時避開，一向冷靜的卓奧特罕見動怒。巨人總教練卡普勒(Gabe Kapler)解釋安德森控球生疏了，要讓他多練習。沒想到第4戰安德森又把卓奧特的頭盔當成捕手的手套，這次主審都看不下去，上前警告安德森。

麥登歸咎於對方總教練，「我不想以不負責任來形容這情況，但你明知道這種事還會重演。我沒說投手是故意的，我只是說他還沒能力掌控自己的速球。這小子9局投出8個四壞球，他們早該知道這情況。」安德森失控時，巨人都領先很多，他沒理由砸人。

系列賽第4戰遇到第3次近身球，憤怒的卓奧特對安德森敲出三壘打，而且安德森又連續四壞保送到滿壘，真的是控球很差。然而巨人總教練卡普勒拒絕再評論此事，以免破壞連勝的好心情。「我們幾位球員創下了生涯里程碑，我這時候不想談其他東西。」

(中時新聞網)