sent him skating ⛸️ pic.twitter.com/xRsXGN5wab — Boston Celtics (@celtics) August 22, 2020

看來七六人也要跟隨籃網提前放假回家腳步了！塞爾提克22日靠著最後關頭打出10比0收尾猛攻，終場102比94逆轉擊退七六人，在季後賽首輪取得3勝0敗聽牌，雙方G4將於23日凌晨1點進行，七六人「有望」比籃網更早淘汰！

前3節陷入拉鋸僵局，塞爾提克前鋒塔圖、七六人中鋒恩比德兩人也提前陷入犯規危機，沒想到最後3分01秒，反而是塞爾提克先發中鋒蒂斯提前6犯畢業，也讓恩比德站上罰球線兩罰俱中，把比數追成92比92平手，戰情更加緊張。

恩比德接下來又是兩罰俱中，幫助七六人取得超前，可是傑倫布朗先在最後1分37秒完成三分打，塔圖也在最後1分23秒兩罰中1，肯巴沃克接著中距離命中，史馬特最後36.1秒除了製造恩比德第5犯，更站上罰球線穩穩兩罰俱中。

眼見被對方拉出凶猛收尾攻勢，七六人進攻更凌亂，史馬特最後18.1秒又兩罰俱中，確定塞爾提克打出10比0小高潮終結這場比賽，恩比德雖然沒有犯滿畢業，卻也只能帶著失望且無奈表情黯然離場，畢竟七六人淘汰幾乎已成定局。

塞爾提克以肯巴沃克24分最高，傑倫布朗也拿21分，塔圖15分、6籃板及4火鍋，史馬特14分；七六人仍以恩比德30分、13籃板表現較佳，米爾頓與賈許理查生各有17分，只是少了左膝動刀的班西蒙斯，七六人確實變成另一支球隊！

(中時 )