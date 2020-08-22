桃園梁姓男子2018年吸毒後與母親爆發口角，接著拿刀砍死母親，還將頭顱砍斷，原一審判處無期徒刑，二審卻大逆轉改判無罪，引發社會議論，對此資深藝人曹西平難掩怒火怒斥：「殺人就是唯一死刑」。

弒母案二審逆轉改判無罪，判決結果讓曹西平難以接受，怒斥：「殺死了自己媽媽，還不用死刑這還有天理嗎」，他表示一個母親從懷孕到孩子出生長大，需要承受多少壓力與責任，沒想到居然能拿刀無情砍死母親，不禁反問：「要有多大的仇恨，非要這樣子的殺死媽媽」，雖然嫌犯被判定精神不穩才行凶，但曹西平強調這些都不是理由，怒斥：「殺人就是唯一死刑」，更直言：「憑什麼當人，根本就不是人，幫助他早點消失吧，讓社會安全ㄧ點」。

對此網友難以接受判決結果，紛紛留言：「天理不容的判決，希望高院會再上訴」、「大問題是法官腦袋很有事」、「法律漏洞，以後就會有人效仿，太可怕了」。

(中時新聞網)