中華職棒昨天中信兄弟對上統一獅，邀請副總統賴清德擔任球評，與草總謝長亨、主播搭擋轉播，結果這場球打延長賽打到12局跨日，賴清德坐滿6小時，比平常晚下班，也沒上廁所；除了表現專業，跟草總對話時就「切台語」，PTT棒球版中，有人要他「跟草總開Podcast好了」。

賴清德對棒球不僅愛、懂，還會打，繼上次疫情解封日下場打友誼賽，接了「曼斗」封殺立委郭國文美技被讚爆後，昨天擔任中華職棒一日球評，首次當球評卻評到延長賽，打了12局6小時，昨天打到今天，最後和局收場，他說，自己是來當「和平使者」；由於評的相當專業，被主播笑稱「斜槓清德」，更在PTT棒球版被熱烈討論，是少數政治人物在棒球版獲得這麼高的支持 。

PTT上指出，聽到賴清德提到「二縫線」、「呂明賜外角弱點」、「泡麵三兄弟」、「七哲直球對決全壘打王很危險」、「投外角高速球是為了配下一顆低球」、「滿壘遇到一好三壞下一球可以等待」等；光以上和草總對話主題，就可以打爆90％愛棒球政治人物。

有人提到，「他是真的認真在評的耶」、「幸好他還挺懂的，不然不懂棒球根本講不了12局」、「體力看來不錯，12局六個小時，待好待滿」、「有在聽的就知道他真的是棒球迷；他真的很懂耶；第一次當球評就上手」。

有網友從賴清德的講評中，聽出他支持哪一隊；「他好像喵迷，統一被打全壘打，他喊系（死）阿系阿， 他台南市長支持喵喵也合理」；因為時間冗長，還有人揣測，他是不是中途「落跑」，直到聲音再度出現，有人則說「不是來打醬油」、「沒先走真的蠻屌的」。

賴清德過程中看得出，滑球、變速球；提到外角高速球是為了配低的、指叉速度不夠快會掉不下去、叫鏞基盜三壘集百盜、還分析裁判好球帶，林智勝跟林安可的熱區等，專業程度讓網友直呼「太強了，圈粉了」、「不是只有看王建民的政治人物」。

賴清德當閣揆時曾一句「做功德」惹風波，昨天打到跨日，PTT不斷有人指「報加班」；當作做功德、功德中職。

此外，網友指，「他講評有點像我爸看電視會講的話」、「他跟阿草 一搭一唱，有老江湖看球的樂趣」、「被政治耽誤的棒球球評」、「草總的搭配也很棒，整體轉播講評90分」；且認為，他在問草總林智勝的揮棒仰角，比那些只會來蹭的好太多了，是第一個評整場的政治人物，不搶話，很稱職的來賓。

大家也給他不少建議，例如「語氣太平和，聽了想睡覺，應該把選舉的熱情拿出來」。

(中時 )