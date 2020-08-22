資深編劇兼導演柯淑卿執導新作《高山上的熱氣球》，來台中和平區梨山駐點拍攝！電影選在和平區泰雅原鄉部落，取景梨山瑞雪巷、福壽山農場、梨山賓館等地，劇組更重新搭建瑞雪巷及民宅，恢復「梨山小巴黎」的榮景，呈現30年前梨山果農全盛時期的生活點滴，以寫實風格描繪梨山純樸風光，帶大家認識梨山的美。

導演柯淑卿表示，因過去曾長期於梨山生活，十分熟悉梨山景物，藉由親身經歷，更能拍攝出原汁原味的梨山樣貌，他還特別感謝當地居民熱心幫助，讓拍片過程格外順利，濃厚的人情味讓劇組彷彿回到家一樣。

《父後七日》導演王育麟在該片擔任監製，他表示，電影拍攝前，需要與里民開會協調、申請臨時路權及消防水車等，感謝台中市政府新聞局、台中市影視發展基金會及在地相關單位鼎力相助，才能將最好的作品呈現在觀眾面前。

新聞局指出，中市影視發展基金會致力推廣影視，提供專業的協拍服務，基金會執行長林盈志等人日前更前往拍片現場探班，贈送台中名產太陽餅替劇組加油打氣，預祝電影上映後創下票房佳績，同時歡迎更多劇組到台中拍片取景。

新聞局強調，該片去年獲得市府拍片取景補助，電影集結影后楊貴媚、金馬獎最佳女配角張詩盈、金鐘獎最佳男配角喜翔等知名影星，並由新一代演員陸夏、陳泰樺擔任男、女主角。劇組團隊將具生活感的細膩對白，深刻描寫梨山果農的日常。

(中時 )