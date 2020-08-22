德國近日新增一項法規，內容為飼主每天應遛狗至少2次，讓狗狗有足夠的運動量以維護牠們的健康；新聞曝光後，引起德國民眾對於如何照顧好國內940萬隻狗狗熱烈討論。

根據《路透社》報導，德國農業部長克勞克納（Julia Kloeckner）表示，她決定聽取專家建議制定關於毛小孩的新法規，確保每個飼主都能盡責的照顧好自己的狗狗；法規要求飼主每日應出門遛狗至少2次，總長為1小時，「寵物不是可愛的玩具，飼主必須考慮牠們的需求。」此外，補充說明道，寵物必須擁有足夠的運動量，不應讓牠們長時間獨處。

然而，這項法規卻令許多德國民眾不以為然，VDH德國育犬協會（VDH German Dog Association）發言人表示，「大多數的人都認為這項新規定非常可笑，因為飼主們已經花了足夠的時間，跟他們4隻腳的好朋友一起散步。」並表示，為所有狗狗制定一條法規可能是合理的，但相當不切實際。

一名犬隻訓練師安雅（Anja Striegel）則提出，「狗狗的運動量需要根據狗的健康狀況、年齡與品種來調整。」安雅還舉例，「1隻年輕、健康的拉布拉多犬運動2小時，會比患有心臟病與關節炎的哈巴狗還健康。」此外，德國相關單位目前也尚不清楚，政府將如何施行這項新的遛狗規範。

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(中時新聞網)