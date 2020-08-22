保安總隊是維持陳抗秩序的重要警力，但保總近年人力過剩，本月初下放581名警員到各縣市分局偵查隊「支援」2年，負責處理少年毒品業務，此政策卻導致亂象頻傳，地方偵查隊認為支援警力宛如「白紙」，「毒品都沒看過怎麼查？」這些「無牌刑警」也感覺自己是「過街老鼠人人喊打」，彼此各有怨言。

本刊調查，保安警察負責陳抗業務，但民進黨政府在2017年進行年金改革，退休金大砍的壓力造成資深警員不敢退休，而新血又無處可擺，導致警界人力過剩，警政署因此決定調撥第一、第四和第五總隊員警到全國各縣市分局偵查隊「支援」2年，共同為了無毒校園理想努力。

此政策雖然立意良好、目標崇高，高層的用詞遣字更是冠冕堂皇，地方警分局起初盛讚警政署德政，鼓掌歡迎活力充沛的學弟妹帶著一顆「熱血的心」報到，偵查隊更想辦法東搬西移，在不大的環境中為「鮮嫩的肝」喬出辦公空間，但仔細一問才發現，這些新血專責少年毒品案件，其他勤務都不能接手，讓各地偵查隊傻眼。

「一張白紙，怎麼抓毒？」不願具名的偵查隊長透露，下放的隊員皆是透過特考班招募進入警界，在相對單純的保安總隊訓練，對複雜刑事工作毫無所知，卻不是被派到派出所從基礎開始學起，而是跳過值班、公文、相驗等基本功，直接進階到辦案，有許多隊員連毒品都沒看過又該如何勝任這個工作。「這些人（學弟妹）筆錄都還不會問呢？」

警政署調撥保一、四、五總隊共581名員警，支援各縣市分局偵查隊打造無毒校園專任警力，此政策卻備受爭議。（圖／報系資料照）

「不是不願意教，而是教好之後他們又走了。」該名隊長提到，刑事警察以師徒制傳承經驗，即使業務繁重，「老鳥」們多半樂意教導後進，但支援警力只在地方待2年，期滿後就回到專業單位，學長們的苦心教導則付諸東流，而新人們的向心力在保總不在分局，也讓人不知道該如何面對他們。

不只偵查隊怨聲載道，保總隊員也是滿腹不平。有名隊員匿名寫信給警政署，抱怨自己被派到偵查隊外勤小隊，要面對責任區所有刑事案件，與無毒校園的使命毫無關係，更表示支援警力沒有領取繁重加給，超時加班費每月只有7500元，比同期同學的薪水少了1萬多元，大罵「太不公平」。

「為什麼我們彷彿過街老鼠，人人喊打？」這封信也提到，希望警界給予支援警力多一些尊重，他們透過國家考試及格分發，如願到保總上班，如今卻要面對不公平待遇，讓人難以接受；地方偵查隊則期望警政署能調整政策，讓各地警分局自行分配警力，別讓一番好意反成為沉重負擔。

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(中時新聞網)