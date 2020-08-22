年金改革導致警職人員掀起「緩退潮」，不僅讓保安總隊人力過剩，下放各分局「支援」偵查隊，也導致警界嚴重老化，基層平均年齡達42歲，46歲以上警員甚至高達36%，若繼續惡化下去，恐導致警力老化影響勤務和斷層等種種問題，監察委員仉桂美去年底還提出檢討報告，要求內政部與警政署等單位檢討改進。

本刊調查，刑警薪水加上外勤、刑事和繁重等種種加給，資深幹員薪水約8到9萬元，但年金改革在前年7月上路，相關福利也跟著大縮水，工作30年的員警只能領到4萬出頭的退休金，比現職幾乎少了一半。

「一份薪水養全家，退休金可能連請看護都不夠。」資深刑警透露，員警勤務繁重又作息不正常，更時常加班停休，家庭重任得由警眷承擔，警職薪水看起來不少，卻往往要負責一家老小的吃喝穿用，退休金還需負擔自己及另一半的老年生活與醫藥看護等費用，也讓警察們「不敢退休」，咬牙賣命做到最後一刻。

在職「學長」不敢退，也導致新血難以加入，去年還一度「訓過於用」，受訓中的5000警力面臨派補職缺不足問題，險些成為「流浪警察」，台南市長黃偉哲去年2月受訪時更哭窮，表示6都手頭拮据，在「進用的人多、退休的人少」情況下，龐大員警人事經費將造成地方財政沉重負擔。

警界老化潮讓監察委員仉桂美也看不下去，要求行政院、內政部等相關單位檢討改善。（圖／報系資料照）

「流浪警察」議題在地方和中央溝通後，增加預算員額才勉強解決，仉桂美也發現緩退潮導致警力老化，自願退休人數逐年下滑，基層員警的年紀則是不斷提高，2011年時員警的平均年齡為39.9歲，去年則攀升到42歲，46歲以上人數36%，50歲以上員警也從2016年的6559人，激增至去年的14039人。

仉桂美的報告中指出，警界新人難增，高齡人員持續增加，若此問題不斷惡化，將面臨基層警力老化影響勤務、出現警力斷層等問題，警力結構和素質也會大受影響，要求行政院、內政部與警政署等相關單位檢討改進。

年資超過30年的資深刑警表示，身邊同學都打算屆齡退休，外勤做到59歲，內勤則待到65歲，然而危勞職務基層警察人員平均壽命僅62歲，退休後可能沒享幾年清福就「回老家」，卻鮮少有人敢提前休息，只想為一家老小「能賺一天是一天」，讓他感嘆「我們也不願擋年輕人的路，不是不想退，是不敢退」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)