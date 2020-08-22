保安警察總隊581名警力下放到全國各地分局偵查隊「支援」，他們有如白紙般的經歷卻負責少年毒品案件備受爭議，而刑警工作需要高度專業，也因工時長、壓力大，台灣刑警招不滿人早已是常態，也讓資深員警擔心在不久的將來出現人力斷層，恐導致「沒人當刑警」的慘況。

根據全球數據資料庫「Numbeo」上月的統計，台灣治安是全球「第2好」，僅次於中東國家卡達，近年有許多國際知名罪犯都栽在台灣，風光數字背後代表著警職人員的辛苦付出，刑事警察鎮日出生入死、鏟奸除惡尤為重要。

當然，要成為一名刑警得要經嚴格考驗，根據警政署規定，一線三星的警員必須在3年內無勤前飲酒、酒後駕車狀況，未因違反品操風紀而被記過，近2年的考績還必須有1年是甲等，另1年要乙等以上才具報考「偵查佐」的資格，考試內容則包括體能、射擊、法規等，全數通過才能「領牌」成為刑警，也就是俗稱的「刑事牌」。

報考偵查佐的資格規定很嚴格，須通過各種考驗才能領到刑警證。（圖／讀者提供）

而刑警負責各種刑案的追緝調查，擁有警勤、專業、繁重等種種加給，平均薪水較一般警察高出1到2萬元，許多新人在各種警匪影視劇渲染下，抱著嫉惡如仇理念進入偵查隊，卻發現刑警工時長、壓力大，一年到頭被上面長官想出來的安居、青春、掃黑、肅槍、肅賭等各式專案壓榨，每日要處理的公文更堆積如山，稍有逾期，督察組就送上申誡，曾經美好的憧憬逐漸被現實磨平。

「遠離都會，遠離是非」成為警界最新口號，多數人員想調到事少離家近的單位，在繁重偵查隊業務累積功獎後便請調返家，從2016年開始出現嚴重刑警荒，2018年刑警缺額率高達16.9%，又以新竹縣缺額33.3%比例最高，新北則以25.7%居次。

上一任警政署署長陳國恩曾試圖解決，下令要檢討制度、提高誘因，根據監察委員提出的報告，去年底刑事警察缺額達8%，看似稍有改善，但各縣市警局依然要面對每年招不滿人的窘境，只能從派出所調年輕學弟來支援，在工作繁重的警分局中，「無牌刑警」的比例甚至高達3成。

資深刑警擔心，若此情況沒有改善，刑警荒將在不久的將來持續惡化，人才恐將出現斷層，甚至暗藏治安隱憂，希望警政署能即時調整、尊重專業，想辦法留住刑事人員。

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(中時新聞網)