宋仲基妹妹（中）現身。（圖／翻攝自vipsong IG）

宋家三兄妹。（圖／翻攝自 IG）

34歲宋仲基去年閃電宣布結束和宋慧喬1年8個月短命婚，之後他火速投入工作療情傷，最近其哥哥在網上分享家族旅行照片，全家這回入住要價高達1000萬韓元（約24萬台幣）的獨棟豪宅，宋仲基的妹妹也久違曝光，長相與好膚質引發討論。

宋仲基父母育有兩子一女，宋仲基上有一大哥宋承吉，下有一位小7歲妹宋瑟琪，大哥已結婚，和妻子育有兩個小孩，宋仲基過去也常和姪子合影，而宋仲基先前被挖出跟妹妹合影，宋瑟琪被網友攻擊「跟哥哥長得一點都不像」，宋瑟琪眼睛細長、鼻樑低和宋仲基的圓眼、挺鼻大不同，還有人酸宋家父母的好基因似乎都只給了宋仲基。

最近宋仲基哥哥宋承吉在IG曬出家族旅行照片，除了宋承吉一家四口，宋仲基自己和其父母、妹妹也有參加，被指超不像的妹妹也以側面入鏡。韓國媒體報導，宋家家族旅遊住進約千萬韓元的豪華獨立別墅，還有高爾夫球場，可見宋仲基身為韓流巨星的超強財力。

(中時新聞網)