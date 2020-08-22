電影院裡烏漆沫黑，情侶很容易想做愛做的事，英國一家新開張的電影院監視器，日前就拍到一對坐在前排的情侶，大膽忘情全力衝刺，竟然在電影院裡上演活春宮，一名網友後來將影片從Snapchat分享到推特，獲得數千次轉發與300萬次點擊觀看。

影片中清楚可見，女子腰部以下衣服全脫光，以「騎乘式」方式，跨坐在男子的身上做愛，2人很快進入忘我境界，由於當時電影院沒有什麼人，他們以為親密行為沒人看到，沒想到全被頭頂上方的高科技紅外線閉路電視錄下來。

這支「電影院活春宮」後來被分享到社群媒體，影片中還可聽到一個女子女主角在喊：「他們在電影院裡啪啪啪！」，不少網友抨擊這對男女在戲院裡「做愛做的事」，實在太超過了。

一名網友看過影片後留言說：「我是戲院裡的員工，我們抓到過很多在戲院裡啪啪的人，可是電影院只在每周五進行大清潔，平時每天只對座椅噴灑清潔液，再用毛巾擦拭，所以希望想在電影院裡做愛的情侶，請一定要帶濕紙巾。」

英國情侣在電影院見四下無人，忘情盡興啪啪啪。

另一名網友指出，這對情侶可能知道電影院裡有監視器，是故意要在前排「做」給大家看。此話一出，另一名網友回應說：「我可能也變成男主角了！」

(中時新聞網)