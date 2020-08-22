兩岸關係自民進黨勝選及香港局勢惡化後，似已看不到和解空間。對此，政治大學選舉研究中心副研究員俞振華指出，美國民調顯示僅有3成5贊成協防台灣，可是台灣卻有近6成相信美國會出兵協助台灣，背後顯示台灣民眾對美過度樂觀。

中華民意研究協會20日公布最新民調指出，僅有7.5％民眾認為兩岸關係愈來愈好。若直接問中共犯台的可能性，近八成民眾認為中共不可能犯台（79.6％），只有一成（11.6％）認為中共可能犯台。

若中共犯台民眾是否願意上戰場抵抗中共，願意（48.4％）和不願意（42.3％）的比例參半，但如果是美陸發生衝突，有46.9％的民眾認為應該避免捲入，兩成（21.6％）民眾認為應該堅定站在美方這邊，另有兩成民眾認為應該視國際社會的立場而定。

至於相同的問題放到兩岸衝突美方是否會出兵援助上，58.7％台灣民眾認為美方會出兵援助，只有28.6％民眾認為不會。

對此，港媒《中評網》報導，俞振華表示，美國所做的民調僅有35%贊成援助台灣，但台灣卻是有近6成相信美國會出兵協助台灣，台灣民眾顯然對美國太樂觀了。

俞振華更直言，因為有近8成的民意認為大陸不會攻台，且民進黨的「靠美國」路線，讓台灣民眾有高度期望，國民黨的改善兩岸關係路線自然就很難被台灣人民接受。

(中時新聞網)