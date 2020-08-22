假如這個爆料屬實，林書豪在大陸CBA下季將算「本土」了！大陸國奧教練閆宇峰22日晚間突然在微博寫著，「林書豪(不占外援名額)、李慕豪、約瑟夫楊、鄒雨宸、翟曉川，北京首鋼這樣的4節4人次主力陣容，這是要劍指總冠軍啦！」

上季季後賽4強止步的北京首鋼，休兵階段補強動作頻傳，除了從深圳挖來217公分中鋒李慕豪，更打算跟上季聯盟得分王同曦外援約瑟夫楊簽約，如今又想簽下八一隊207公分中鋒鄒雨宸，根據閆宇峰說法，鄒雨宸已跟北京首鋼簽約了。

只是閆宇峰所謂林書豪不占外援名額，代表剛拿中華民國護照的豪哥，下季很有可能被CBA認定算是本土球員，閆宇峰甚至回答網友提問，強調目前林書豪跟周儀翔一樣了(都算台灣球員？)，更表示這個不占外援爆料絕對不是空穴來風。

不過眼見自己爆料引發熱烈回響，閆宇峰隨後改口這些只是個人發想，並未代表既定事實，問題是隨著北京首鋼接連補進李慕豪、鄒雨宸兩名本土長人，且積極跟周儀翔談判續約，林書豪下季會用什麼「身分」打CBA，似乎已經越來越明朗了。

(中時 )