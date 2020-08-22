藝人伊能靜和老公秦昊結婚5年，兩人育有女兒「小米粒」，一家三口幸福模樣讓人稱羨，不過這段相差十歲的姐弟戀，究竟是什麼因緣際會下開始萌芽？伊能靜日前在節目上罕見說出兩人首次見面的情況，更自爆當下有6個女生同時向秦昊要聯繫方式。

伊能靜在節目《婆婆和媽媽》聊起跟秦昊首次見面的情況，她表示起初是透過朋友介紹認識，當下看到同時有6個女生跟秦昊要聯繫方式，當下秦昊也主動跟她要了微信，後來收到秦昊訊息兩人就約見面，當時以為秦昊亂槍打鳥將同樣訊息內容發給當天在場所有女生，後來得知只有唯獨她收到，這才知道秦昊從小就是她的粉絲，已經默默喜歡她很多年，只是當天完全沒表現出來，2人也因此展開戀情。

伊能靜上節目聊與老公相識過程。（圖／Youtube）

根據《鏡周刊》報導，伊能靜近來不少戲約找上門，雖早是18歲兒子小哈利和4歲女兒小米粒的媽，但少女心滿滿的她，仍舊不願接演媽媽角色。

(中時新聞網)