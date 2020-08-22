真是太驚悚！美國田納西州日前發生一起恐怖的家庭悲劇，一名到外地工作的男子，趁著工作空檔，利用手機與家中的監視器連線，想查看家人動態，沒想到竟「零時差」同步看見妻子正被人勒死的驚悚過程，而下手的兇手，竟是自己19歲兒子。

綜合外媒報導，這起案件發生在田納西州查塔努加（Chattanooga），54歲婦人特蕾莎（TheresaBehlau），在自家被19歲兒子加勒特．貝勞（GarrettBehlau）勒斃。當警方抵達現場時，問加勒特媽媽在哪裡？他冷冷回「在樹林裡」，當警方進入房屋附近樹林搜尋時，果然找到特蕾莎的遺體，而她被發現時，頭部被用保鮮膜覆蓋，死狀相當悽慘。

而案件爆發之初，是特蕾莎的丈夫華倫（Warren）主動報警，他向警方報案說，自己在家用監控攝影機查看家裡時，親眼目睹兒子迦勒特正勒死母親「直到她斷氣」，然後屍體被拖出鏡頭之外。調查人員檢視攝影機畫面，的確看到加勒特冷血地勒斃母親，現在他面臨多項刑事指控，包括謀殺、毀損屍體和滅證等。據悉，加勒特患有自閉症，雖然父母竭盡所能地幫助兒子治療，無奈還是發生了人倫悲劇。

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(中時新聞網)