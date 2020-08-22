高雄市長補選結束，民進黨候選人陳其邁以67萬票、70%的得票率贏得選舉，而接下來直到2022年的縣市長大選前，台灣不會再有大型選舉，對此，資深媒體人黃創夏指出，這800多天將會「很恐怖」！

黃創夏在臉書上指出，這800多天將會是台灣恐怖的考驗，因為如今我們的在野黨太過脆弱，而且行事莫名其妙、演出荒腔走板，民進黨在根本沒有制衡力量下，是否會「想怎麼幹就怎麼幹」？這點非常令人擔憂。

對此，黃創夏「超前部屬」提醒民進黨：民主社會沒有「天王」，「神話」終究會落幕，民主社會終究還是要走「法治」，不可能靠「人治」，選票永遠不等於無敵法寶，終究要回歸「政府治理」的「民主憲政、依法施政」常軌。

黃創夏指出，有馬英九、陳水扁第二任就崩壞的前車之鑑，請新的統治集團不要再誤信「選票授權」就等於「權力空白支票」這個謬誤！民主時代並沒有「至高無上的權威」，不論是「醫學」、「科技」、「官僚」和「政治」上，都不能有「我說了就算的威權」。請不要以為自己的智商真的高人好幾等、為所欲為！

(旺報 )