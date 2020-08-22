.@SHAQ snapped Chuck's broom that he brought out after the Blazers' first win 😂



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/mLXIqgDbBx — Bleacher Report (@BleacherReport) August 21, 2020

湖人在季後賽首輪扳平戰局，第2戰以111-88大勝，TNT球評巴克利(Charles Barkley)預測拓荒者橫掃湖人的狂言也就此破滅。當拓荒者贏下首戰的時候，巴克利特地拿著掃把一路掃地進入節目錄影，現在輪到他被主持搭檔歐尼爾(Shaquille O'Neal)嘲笑一番。

歐尼爾在湖人贏回1場之後，也在節目中拿出一支刮水掃把，狠狠把它折斷，象徵橫掃湖人只是空話。歐尼爾得意地嗆說：「千萬別小看湖人國度！」身為湖人前輩與詹姆斯(LeBron James)老戰友，歐尼爾當然幫湖人了。巴克利笑說：「你們只贏了1場耶，才1勝1負而已，是在興奮什麼？」

其實大家只是想打臉巴克利，歐尼爾還特地戴口罩走到他面前嗆聲。老巴說：「我還是堅持我的立場(拓荒者晉級)。」他向拓荒者主將利拉德(Damian Lillard)喊話，「手指的傷先貼個膠布上去，再贏3場就可以了！」

至於折斷掃把其實是應觀眾要求的演出，「湖人國度」帳號推文表示：「我就要看到歐尼爾折斷那支掃把。」反正巴克利是不怕被人糗的，他也曾大聲「掛保證」金塊G3可以打敗爵士，「金塊一定贏的啦。」結果爵士卻以124-87痛宰金塊(爵士2勝1負領先)。金塊球迷紛紛在網路嘲笑老巴，「老巴你聽到沒？輸球之後大家都在找你喔。」

(中時新聞網)