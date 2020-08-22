巴威颱風今最近台灣，氣象局示警：2地區嚴防豪大雨。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

巴威颱風正式生成，已於10點半發海警，氣象局簡任技正伍婉華表示，預估巴威颱風往北北東方向前進，今天最接近台灣，因此這兩天台灣天氣不太穩定，南部地區有出現局部大雨和豪雨的可能性，東部地區也會整天降雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，巴威目前位於花蓮東南東方的海面上，預估往北北東方向移動，今天最接近台灣，而氣象局預計在10點半發布海上警報。另今天受颱風環流影響、明天受外圍環流影響，因此這兩天台灣的天氣不穩定，南部有豪雨、瞬間大雨的可能性，東部則會整天降雨，恐有局部大雨，中午過後局部山區恐有大雨。

伍婉華也提醒，今天台灣附近的風浪大，東半部沿海有長浪，因此在海面上作業活動要小心。明天各地受颱風影響，會斷斷續續下雨。

伍婉華指出，颱風是否持續增強，未來移動得過程中，有利於它增強。而颱風北上以後，預估從星期一開始，因大氣變化受西南風影響，中南部地區受影響最大，出現明顯降雨，星期三起，西南風將更增加，降雨擴及到北部。

伍婉華也補充，預估今天在南部地區，出現局部大雨、豪雨，在颱風環流影響之下，恐會出現瞬間強降雨。

(中時新聞網)