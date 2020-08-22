受到新冠肺疫疫情衝擊，民眾足不出戶；疫情趨緩以來，民眾走出戶外，拿起單眼，騎著機車，來到台中望高寮遊賞夜景。警方前往巡邏時，關心賞夜景年輕人的安全問題，「你們都會在這裡待多久？」來看彗星的民眾好奇地詢問。「天黑我們就來，直到天亮。」

台中市南屯區與烏日區交界的望高寮夜景公園，大約在晚上7、8時人潮蜂擁而至，民眾看到警察就放心的說，「波麗士大人辛苦了！因為有你們在這邊駐守，我們玩得更放心！否則以前這裡人煙稀少，如今真是盛況空前啊！」

警方指出，近來很多機車運動愛好者會揪團到望高寮看夜景，但某些不道德的駕駛，竟然把道路當作自己的遊戲場，來來回回競速飆車，不僅影響其他用路人的安全，還有造成自己受傷、骨折的交通事故發生，實在得不償失，也浪費社會資源。

台中市政府警察局第四分局為了遏止歪風，無論晴天、雨天，警方都鎮守在望高寮，設定路檢攔查、排定測速照相，不讓不肖的飆車族逍遙法外。

春社派出所長江松泳呼籲，望高寮夜景公園是一個舒服賞景、談心、散步的好地方，希望重機車競速族群能尊重用路人及遊賞夜景民眾的安寧。警方會持續實施淨化交通及取締違規，杜絕聚眾飆車，全力維持安全優質的夜間賞景環境，讓民眾到此皆能留下美好回憶。

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(中時 )