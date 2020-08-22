台海爆發軍事衝突，「美軍會不會出兵」？外界有相當多的關注與討論。擁有42年外交官經驗的前駐法大使呂慶龍受訪表示，目前都是未知數，這有很多不同看法，但他認為，台灣最起碼要撐兩周。

呂慶龍近日接受港媒《中評社》專訪，對於近期美國與大陸情勢升溫、解放軍在台海周邊實施實戰演練，他認為，兩大國就像兩隻大象，台灣得思考如何不被踩爛，並要知道實際情況是什麼。

對於前總統馬英九曾公開表示，「大陸若對台動武，美軍不會來助台」，呂慶龍回應「美國會不會出兵幫台灣」議題，目前這都是未知數，各界有很多不同看法，但他認為，台灣最起碼要撐兩周，因為美軍要馳援台灣，牽涉到大陸內部及美國的問題。

專訪最後問及「大陸現在打台灣，真的有利嗎？」，他認為台灣人不需要每天自己嚇自己，但也不要不要一天到晚發言挑釁人家，畢竟靠嘴巴不可能推翻大陸。

(中時新聞網)