台中市議會臨時會進行民間垃圾處理費用調高專案報告，市議員楊正中認為環保局專案報告僅4頁毫無誠意，而市府垃圾處理費未漲價，但社區及市場垃圾清運費卻是「漲」聲四起，楊正中批因環保局無為，市民怨聲載道，造成許多人耳語，將矛頭指向市長漲價。

楊正中問環保局，市府垃圾處理費與轉運費用是否漲價？因為自今年初，許多社區清運費紛紛喊漲。環保局局長吳志超表示，垃圾處理費維持2250元沒有漲價，而轉運費用則視轉運情形計算；並經環保局調查，轉費用費目前有70多家民間業者，其中33家漲價。

楊正中說，市府垃圾處理費明明沒漲價，卻造成許多社區、市場清運被漲價，甚至還有市場公告清運費漲價是透過環保局協調？而因找無其他業者，攤販僅能被動接受漲價？楊正中質疑，環保局內部有官商勾結，嚴重影響市民權益。

環保局長吳志超說，該案係由清管會自己去談的，環保局未介入，並已發公文澄清。對此，楊正中批環保局官員從未下地方了解情形，而局內有人裡應外合，局長卻只發公文但未實際處理問題；明明是環保局無為，卻造成許多人將矛頭指向市長，環保局該當何罪！

(中時 )