男子趁店員忙著招呼客人，一連行竊3家運動服飾店，得手1萬多元。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

48歲蔡姓男子昨晚在東區百貨公司一連偷了3間運動服飾店的服飾用品，偷到第3間被眼尖店員發現大喊「有小偷！」女店員一路狂追、攔住竊嫌，並請民眾協助報警，台南市第一分局線上警網到場，蔡嫌竟辯稱「我吃了安眠藥在夢遊」，當場遭小朋友吐槽「你是在哈囉！」警方循線發現蔡嫌不只昨晚行竊，不少店家反映東西失竊，又曾遇竊嫌上門，警方正考擴大偵辦。

第一分局昨晚8點接獲「東區百貨公司裏面有小偷」報案電話，立即調派線上巡邏警網查緝，警力到達百貨公司2樓時，現場群眾已將竊嫌包圍，1名品牌服飾店店員抓住竊嫌，當場在竊嫌隨身攜帶包包起出當晚在3間運動服飾店竊取的「超跑迷系列polo杉1件」、「慢跑7吋短褲1件」、「超跑系列棒球帽1頂」、「品牌polo杉、運動短褲、棒球帽1套」、「運動襪3雙入2件」、「品牌女用抗UV機能風衣1件」等商品，共價值1萬1970元。

警方調查，竊嫌昨晚獨自開車到百貨公司，在3樓品牌運動服飾店區域佯裝觀賞商品，趁店員招呼其他客人時，分次將展示商品卸下衣架，塞入自己隨身包包，在第1間服飾店得手後食髓知味，繼續到另外2間服飾店內作案，直至第3間服飾店員發現其竊取商品正要離開，一路在後追跑，在手扶梯處攔下竊嫌，大喊「有小偷」並請周遭民眾協助報警。

遭竊的3間服飾店均向警察表明要對該名竊嫌提出告訴。蔡嫌面對警訊，聲稱吃安眠藥才會夢遊犯案，但警方從進監視器畫面打臉嫌犯「夢遊說」，病進一步發現，失竊店家恐不只3家服飾店，已有多名業者發現竊嫌曾出沒自己櫃上，之後就有東西失竊，警方正調閱監視器逐一比對中。第一分局也呼籲，法網恢恢、電眼一堆、所行所為、難以推諉！

(中時 )