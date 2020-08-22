澎湖》2020年8月22日 澎湖 ▲我船「聯順鋒」遭陸船碰撞油箱破裂，兩艘友船護航返港。（澎湖海巡隊提供／陳可文澎湖傳真）

澎湖籍漁船「聯順鋒」21日於七美嶼西南方海域遭大陸籍漁船「閩龍漁66645號」碰撞造成油箱破裂，陸船肇事逃逸，海巡署獲報馳援，最後雙方和解陸船賠錢收場。

澎湖第八海巡隊指出，21日上午10時55分許，海巡署艦隊分署接獲澎湖漁業電台通報，「聯順鋒」漁船在七美嶼西南方34浬處發生意外，不慎遭到大陸籍漁船「閩龍漁66645號」碰撞造成油箱破裂，陸船肇事逃逸，「聯」船隨後緊追，協請海巡艦艇趕往救援。

海巡隊充當和事佬討公道，後續邀集雙方船老大齊聚10038巡防艇後甲板當面協調，肇事陸船坦承意外肇事，應允賠償「聯」船人民幣4.5萬元達成和解，並簽署和解文書。

礙於「聯」船油箱破裂，船艙也出現進水情況，以致引擎主機無法啟動，最後商請海上兩艘友船「永春利」及「和利鑫」協助拖帶返回馬公港，澎湖海巡隊巡防艇10038號、3539號隨侍在旁接力戒護平安抵港。

(中時 )