桃園市梁姓男子弒母被判無罪後，引發社會譁然；民進黨前黨主席卓榮泰今在臉書表示，高院合議庭，超越常理跟人性的「認為」，拉近了與惡的距離！

卓榮泰今在臉書反問，「酒後不能開車，難道吸毒、酒後可以殺人？」

他說，但「高院合議庭認為，梁男事前並沒有殺人犯意，也沒有預見施用毒品後會產生嚴重的精神病症狀，以及此病狀會對他的行為產生影響，因此不符刑法第19條第3項的規定，乃依同條第1條判處無罪」。以上超越常理跟人性的「認為」，拉近了與惡的距離！

他在文末表示，政府有讓人民免於恐懼的責任，司法天兵讓人民失去信心，原因自由行為可罰性完全無用論。

梁姓男子前年砍殺母親37刀後切下頭顱，從12樓住處拋下，一審判他無期徒刑；但台灣高等法院合議庭審判長陳筱珮、陪席法官羅郁婷、受命法官陳玉雲根據醫院鑑定認定，案發時是梁男吸的毒品藥效發作最強時刻，改判他無罪，停止羈押，責付給桃園市衛生局帶回，判決一出，全民譁然。

(中時 )