馬英九基金會今舉辦「國家不安全研討會」，前國安會秘書長蘇起指出，台灣不安全的三根源，包括美國心有餘力不足、中共蓄勢待發及台灣外鬥內也鬥。他提醒，目前樂觀派認為中共「顧全大局，重視經濟發展」故不會輕舉妄動，他希望樂觀派沒有誤判，若誤判，「台灣就gameover（遊戲結束）」。

蘇起以「台灣不安全的三根源」為題演講指出，第一個不安全根源之一是「美國心有餘力不足」，因距離遙遠，鞭長莫及，當中共對台造成新的「既成事實」 (fait accompli)後，美國難以翻轉「美國救台灣來不及」。且美國民意來救台灣意願不高，但台灣老百姓卻對美國依賴感非常強。

蘇起說，五角大廈及蘭德公司近年18次兵棋推演均敗於解放軍之手。美軍恐信心不足。川普迄今在國際上只吵架不打架;不會來救台灣，也不會在台海或南海挑起真正衝突。尤其台灣只是川普心目中的「筆尖」；他更不致為保台而與中共硬碰硬，即使選戰考量，至多只會遊走戰爭邊緣。

不安全根源之二為中共蓄勢待發。蘇起說，北京對美國貿易戰、科技戰見招拆招。但對疆獨、港獨都強勢以對。「獨厚台獨的可能性極小」。而中共最新特色：既不重視港台民意，也不在乎國際輿論。牽涉主權問題，誰的話都不聽。同時，過去友台不友港的大陸民意，現在厭港更厭台。台灣已失去最重要的最後防線。

他續稱，不安全根源之三則為台灣外鬥內也鬥。兩岸關係已過不歸點。蔡政府三方面「改變現狀」讓台灣向不歸路。內鬥外鬥下導致社會嚴重撕裂，全民保台意志衰弱。

最後，蘇起結論稱，台灣安全繫於北京一念之間，不在美國或台灣自己手上。已有犯台能力的中共何時出手，如何出手(是「教訓」還是「解決」無人能預測。美國大選前應不會躁進，但選後什麼事都可能。

他強調，目前台美樂觀派認為中共中央「顧全大局,重視經濟發展」所以不會輕舉妄動。這種看法已促使美台鷹派步步進逼。何時碰觸北京底線？我們希望樂觀派沒有「誤判」，如果誤判「台灣就gameover」。

(中時 )