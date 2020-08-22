靈異傳說寧可信其有！前不久就發生有人硬闖小琉球「禁地」拍外景，結果不但潛水員七孔流血，一名員工還半夜被一個「小妹妹」狠瞪警告，嚇壞整個劇組。

作家劉川裕在節目《震震有詞》中分享表示，他的胞弟某次到小琉球拍外景時，碰上一件毛骨悚然的靈異事件，導演一眼看上美麗的海蝕洞，當下就決定在這裡拍一段潛水員從外部游到海蝕洞裡面的影片。

可是當地潛水員都沒人敢去，還被警告「不要在這裡拍」，問後才知道，這裡是小琉球的禁地「死囝仔坑」，早期夭折的小孩都會被丟到洞裡，所以該處聚集了許多「不乾淨」亡魂，當地居民都避之唯恐不及。

據「東森新聞雲」報導，導演不死心，到處打電話找人，後來在找到東北的潛水員，影片也如願開拍。但怪事來了，潛水員下水後不論怎麼游，都無法靠近海蝕洞的洞口，且感覺「有人在拉著他」，自己也覺得很不舒服，將頭抬起來，竟然七孔流血，嚇壞了現場劇組所有人，只好緊急取消拍攝。

怪事還沒完，劇組裡負責採購的人員入夜後在小木屋睡覺，入睡後突然被銅板掉到地上的聲音吵醒，撿起來回到床上，又感覺脖子涼涼的，轉頭驚嚇看到一個小女孩在瞪他，還說「你為什麼要來打擾我們」，嚇得他把工作人員全吵醒直說：「不要再拍了」。

(中時新聞網)