華為遭川普判死 專家：陸搞晶片要坐10年冷板凳

美國日前祭出華為終極版禁令，禁止華為透過替代晶片生產與現成晶片供貨管道取得晶片，以防堵5月限令的漏洞，等同宣判華為死刑。大陸官媒表示，由於美國掌握晶片製造的設備和軟體，大陸發展晶片關鍵核心技術，要有「坐10年冷板凳」的準備。

美國5月禁令，要求使用美國軟體或設備生產晶片的美企或海外企業，向華為供貨必須獲得美國商務部許可，因此迫使台積電「斷供」華為；而8月17日制裁再升級，規定任何基於美國軟件和技術研發的產品，不能用以製造或開發，華為及其子公司所訂購的零部件、組件或設備。

人民日報微信公眾號「俠客島」21日發表文章指出，美國這兩波禁令，直接將華為推入「自家設計的不給造，別人生產的不給買」的困境。

華為的遭遇再度引出一個老話題，為什麼包括大陸晶片製造業在內的全球晶片行業屢屢受制於美國？為何美國禁令一下，各路製造商莫敢不從？原因在於晶片製造設備、設計工具被美方牢牢拿捏在手，成了很多人對美國晶片技術真正的「忌憚」所在。

在晶片設備方面，晶片構造極為精密，對設備的複雜度也有著超高要求，拿目前最先進的EUV光刻機來說，單台設備包括逾10萬個零件、4萬個螺栓、3000條線路，設備廠不但能死守工藝製程，還可透過獨家售後服務「鎖死」晶片製造方。

據2019年半導體設備供應商排名，位居前五的供應商佔全球58%的行業營收，其中3家是美國企業，另外2家（日本東京電子、荷蘭ASML）則被美國扶持多年。

在設計軟體方面，EDA（電子設計自動化工具）是設計電子晶片的必需軟體，但現實是，EDA被美國公司包括Synopsys、Cadence、Mentor等3家高度壟斷，據了解，這些公司壟斷95%以上的大陸晶片設計市場，而大陸最大的EDA廠商只占1%市占。

文章指出，大陸晶片大多依賴進口，數據顯示，2019年大陸晶片進口額為3000億美元，出口額為1000億美元，存在巨大貿易逆差。

對於目前大陸的晶片困境，大陸工程院院士倪光南認為，大陸晶片技術落後，起步晚是重要的歷史原因，主導理念的偏差導致創新推進不夠是現實原因。他坦言：「關鍵核心技術的發展，要有板凳要坐十年冷的思想準備。

俠客島表示，曾經有段時間，大陸希望能夠用更省事的辦法解決問題，所謂「造不如買，買不如租」；「但一次次慘痛教訓告訴我們，核心技術不是買來的，更不能靠化緣要來。」

他認為，對於一個大國而言，只有把核心技術牢牢掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發展的主動權，晶片領域如此，其它任何領域也都是如此。

(中時新聞網)