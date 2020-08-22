◎高雄迎七夕 揪情人曬恩愛

七夕情人節即將到來，高市觀光局廣邀情侶放閃，只要到浪漫熱點打卡，就有機會獲得「求愛必勝包」及抽飯店住宿券。其中，愛河新興景點「透明玻璃屋」在夜晚顯得浪漫，也成為情侶必踩點去處。另外，新鹽埕商圈推出消費滿500元可抽「愛你愛你」黃金。

◎高鐵攜手老爺推優惠 入住最低32折

為引領國民旅遊風潮，台灣高鐵公司今日表示，特與「老爺酒店集團」攜手推出「搭高鐵．住老爺」飯店聯票限時優惠，入住老爺集團旗下指定飯店，可享房價最低特惠32折起，加購高鐵車票不分標準車廂或商務車廂，再享票價7折優惠。

◎新北建八里纜車 完成觀光圈拼圖

各縣市爭取國旅殺紅眼，新北市除推動北海岸「青春山海線」與南部山林的「微笑山線」，市長侯友宜19日宣布將引進民間資源，斥資9億元推動八里觀光纜車，完整新北觀光圈最後一塊拼圖，用深度精緻旅遊，讓民眾停留久一點，帶動各地發展。

◎宜蘭好行綠19線 帶你遊5漁村

為串聯東北角海洋觀光亮點，台灣好行綠19線「宜蘭東北角海岸線」17日通車啟用，綠19線還有停靠轉運站、火車站，宜蘭縣政府與東北角暨宜蘭風景區管理處表示，綠19線能提供民眾多元與便利的轉乘服務，歡迎多加利用。

◎五股新冪境 垃圾山變電影院強檔上映

五股垃圾山昔日環境髒亂，飄散作噁臭味，經市府一年來大力整頓，闢建2公頃的綠地公園，將城市毒瘤扭轉成五股「新冪境」，公所將於22日晚間舉辦星光電影院活動，邀市民一同在草皮野餐，欣賞夏夜星空，共度浪漫周末夜。

◎登海巡艦看表演 來八里港灣玩水

暑假進入尾聲，新北市將在22日、23日於台北港海巡基地舉辦「港灣親水嘉年華」，免費開放民眾登上巡防艦，參觀飛行甲板、駕駛台和警備救難艇等，還設置20米水上競技場、網美漂浮水池等設施，打造大型水樂園；新北市副市長吳明機、經發局長何怡明17日出席發布記者會，邀請民眾欣賞台北港景致，度過涼爽仲夏夜。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)