職業車手表面看似風光，但實際可能心酸無人知。身材火辣的澳洲女車手格蕾西（Renee Gracie），是澳洲第一位全職職業女車手，她聲稱賽車生涯7年幾乎0收入，讓她不得不利用自己的好身材，轉戰成人娛樂業，結果一週就可進帳2.5萬美元（約75萬新台幣），讓格蕾西的老爸也支持她繼續做這行。

根據澳洲雅虎體育報導，25歲的格蕾西原本是澳洲V8超級房車賽，首位全職女車手，看似風光但實際心酸，她宣稱賽車生涯7年幾乎沒收入，讓她不得不萌生轉行念頭。

於是她架設網站，拍攝成人級照片與影音，提供收費訂閱。如今，她一週可以進帳約2.5萬美元，而6月份的收入更高達50萬美元（約1500萬新台幣）。

而當格蕾西拿到轉行後第一筆收入時，忍不住心想「天啊，也太多」，同時不得不向父親交代這筆錢的來路。幸好父親相當支持，鼓勵格蕾西繼續在成人影視界努力。

「他跟我說『不要停，你賺了很多錢，不要停止。』事實上，他鼓勵我繼續這樣做，因為這正在改變生活，而且如果有人能夠賺到這種錢，那麼每個人都會嘗試去做。」。

雖然退出V8超級房車賽，但格蕾西不打算放棄熱愛的賽車，相反的，她現在沒了財務壓力，反而不用擔心撞車、不必依賴贊助，而是真正享受賽車。她打算在保時捷卡雷拉杯系列賽（Porsche Carrera Cup series）的卡丁車賽事中復出。

(中時新聞網)