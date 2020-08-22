民眾黨22日在北市內湖成立港湖服務處，外界認為身兼黨主席的台北市長柯文哲已展開2022縣市長選舉布局，柯表示，做一個黨還是要有地方組織，但不要幻想一天改變這個國家，按步就班去做就可以，他也分享參選市長經驗談，要當市長須一樣、一樣學習，沒那麼容易。

民眾黨今天在北市和基隆分別成立服務處，要深耕地方，讓民眾黨遍地開花。外界認為這是柯文哲加強陸戰的第一步，也是提前布局2022縣市長選舉，過去副市長黃珊珊在港湖選議員也是有高得票率，預料民眾黨將穩拿這一席，民眾黨也將推出黨發言人陳宥丞參選。

柯文哲表示，一個黨還是要有地方組織，不管怎樣都要努力，成功有天分、運氣和努力等3個要素，天分是父母決定，運氣是老天決定，只有一個是靠自己叫努力，陳宥丞是很認真的年輕人，願意在港湖深根服務，當然是給予鼓勵。

有人分析柯文哲已經開始布局2022縣市長選舉，柯強調，現在講太早，認真的過每一天，按步就班去做，這是他最近的體悟，明治維新也不是喊1、2、3，日本就改變了，花了大概40年，所以不要幻想一天改變這個國家，按步就班去做就可以了。

柯文哲也說，找到適當人選就會設服務處，按步就班也不要強求，有適當人選就一步步展開，選舉布局按部就班、順期自然。

至於外界認為民眾黨在台北市長選戰有很大機會，今成立港湖服務處是提前宣布黃珊珊接班市長，柯文哲先是說想太多，他認為要當台北市長，以自己的經驗，須按步就班一樣、一樣學習，沒有那麼容易，不要老是在想選舉，該做準備一步一步去做就可以。

不過，民眾黨人選大多是吸收其他黨派或和親民黨合作，柯文哲說，民眾黨是柔性政黨，所有黨派都有，北市府就是典型例子，有各黨各派各種立場的人，但都可以合在一起工作，這是很好的模範。

此外，民進黨立委高嘉瑜稱看好民眾黨在港湖經營，但恐怕未來也會影響高的選票，柯文哲說，祝福高嘉瑜，高也是他的好朋友。

(中時 )