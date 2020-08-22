儘管湖人21日以111比88輕取拓荒者扳平戰局，「小皇帝」詹姆斯仍對比賽時，裁判的1次界外球誤判相當不滿，當時他衝到場邊怒吼裁判亂吹，不僅沒被裁判警告，裁判甚至還改判了，這讓詹皇22日不禁發布IG影片暗示裁判種族歧視！

從詹姆斯IG發布影片可以看到，坐在板凳席的他，發現裁判竟把界外球的球權判給拓荒者，讓他氣到站起來衝到場邊朝著裁判怒罵，「這是我們的球，球就落在那裡，你到底怎麼吹的？那是我們的球。」結果裁判真的乖乖改判湖人的球。

「假如你在公園打球，當你的球權被來自郊區有錢地段的白人朋友拿走，跟你的球權被來自貧民區的黑人朋友拿走相比，你會做何反應？」詹姆斯在這段IG影片上寫著，他更附上4個哭笑不得的表情符號，徹底暗示裁判帶有種族歧視吹判。

詹姆斯的這個IG影片，隨即引起不少人的贊同回應，包含韋德、班西蒙斯、J.R.史密斯、艾塞亞湯瑪斯等人都回覆了哭笑不得的表情符號，只能說詹皇就是詹皇，就算他都如此明顯暗喻裁判尺度不公了，相信聯盟仍然沒人敢對他罰款。

(中時 )